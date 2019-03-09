Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.



Bakan Selçuk, bir süre önce kalça kırığı ameliyatı olan ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yavaşça'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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