Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya Ziyaret

Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya Ziyaret

11 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.

Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya Ziyaret, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir hastanede tedavi gören klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşça'yı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, bir süre önce kalça kırığı ameliyatı olan ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yavaşça'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:41 Kaynak: AA

Koç Üniversitesi, Alaeddin Yavaşça, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı

PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor Bahçeli'nin Fotoğraf Çektirirken Taktığı Kalpağın Hikayesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Alaeddin Yavaşça'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]