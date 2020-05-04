Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu Masalları" projesinde hikaye seslendiren ünlü isimlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün (ÖYGM) Youtube kanalında yayınlanan "Anadolu Masalları" projesinde masal seslendiren ünlü isimlere teşekkür etti. Sosyal medya hesabı üzerinden, "Anadolu Masalları projemizde bu kez sanat dünyasının ve televizyon ekranlarının deneyimli isimleri, çocuklar için masal anlattı. Evlerinden verdikleri bu gönüllü destek için hepsine ayrı ayrı teşekkürler" ifadelerini kullanarak teşekkür etti. Bakan Selçuk, paylaşımında ÖYGM'nin sosyal medya hesaplarını da paylaştı ve etiketledi.

(İHA)