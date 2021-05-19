Bakan Selçuk'tan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs'ta gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ü resmettiği görüntüleri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" ifadesinin yer aldığı bir görüntülü paylaşım yaptı. Bakan Selçuk'un paylaşımında, 9 gencin elleriyle büyük bir tuvale Atatürk'ün arkasında İstanbul'un göründüğü şekilde resmedilmesinin hızlandırılmış görüntüleri yer aldı.

(Mustafa Cenik- Engin Yağcı/İHA)