Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Araştırma Görevlisi İçin Taziye Mesajı

Bakan Selçuk'tan Araştırma Görevlisi İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk'tan Araştırma Görevlisi İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Araştırma Görevlisi Şenel için açılan #CerenDamar etiketi ile yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gencecik bir meslektaşımız olan Ceren Damar'ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Evladımızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:26 Kaynak: AA

Çankaya Üniversitesi, Ziya Selçuk, Güncel
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