Bakan Selçuk'tan Araştırma Görevlisi İçin Taziye Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından Araştırma Görevlisi Şenel için açılan #CerenDamar etiketi ile yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Gencecik bir meslektaşımız olan Ceren Damar'ı hiçbir şekilde izah edilemeyecek korkunç bir saldırı sonucunda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Evladımızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

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