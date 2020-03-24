Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması Açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

Asgari Ücret, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
17:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz         
17:21
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu         
17:16
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki         
17:13
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
16:41
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor         
16:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 05:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk'tan asgari ücret desteği açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]