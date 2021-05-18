Bakan Selçuk'tan, aşı paylaşımı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerini kullandı.