Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür belgesi - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür belgesi

15 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıtarak, eğitime verdikleri destekler için teşekkür etti.

Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür belgesi, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıtarak, eğitime verdikleri destekler için teşekkür etti.

Ankara'dan hava yoluyla bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kara yoluyla Aydın'a geçti. Bakan Selçuk, Aydın'da ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.  Protokolün karşıladığı Bakan Selçuk, Vali Köşger ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Aydın İl Teşkilatı binasına geçti. Burada partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Selçuk, daha sonra ise otelde hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.  Toplantıda konuşma da yapan Selçuk, eğitime verdikleri destekler için iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Aydın'da bugüne kadar okul yaptıran 42 hayırseverleri tek tek sahneye çağıran Selçuk, teşekkür belgelerini verdi. Bakan Selçuk, buradaki toplantının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Toplantı Salonu'nda öğretmeler ile bir araya geldikten sonra Aydın Lisesi'ni ziyaret etti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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