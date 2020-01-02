Bakan Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.