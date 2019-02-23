Bakan Selçuk'tan Bilecik İçin Müjdeli Haber
1 saat önce
Bilecik'teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kent için müjdeyi verdi.
Bilecik'teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kent için müjdeyi verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. Selçuk, "Eğitim ve çocuklarımız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bilecik'teki okul talebini ise yerine getirmeye çalışacağız" dedi.
Yapılacak okulun her iki mahalle için büyük işlevler göreceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can, katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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