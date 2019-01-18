Bakan Selçuk'tan Cumhur İttifakı Adayına Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek'e destek ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek'e destek ziyaretinde bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, Bakan Selçuk'un Gölbaşı İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldıktan sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret ettiği bildirildi.



Açıklamaya göre, ziyaretinde Ankara Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek'le bir araya gelen Selçuk, karne dağıtım törenini Gölbaşı'nda yaptıklarını hatırlattı.



Bakan Selçuk, bu törene ilişkin, "Türkiye'nin her yeri bizim. O bakımdan karne dağıtımı için Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilirdim, çocuklarımızla evlatlarımızla birlikte. Ama bugün Gölbaşı'nda olmayı tercih ettik. Sabah çocuklarımızla öğretmenlerimizle beraber okulumuza ziyarette bulunduk. Öğrencilerimize karnelerini verdik, öğretmenlerimizle öğretmen odasında sohbet ettik." açıklamasını yaptı.



Seçim çalışması kapsamında AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığında istişarede bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Sayın Belediye Başkanımız ve diğer ilgili arkadaşlarımızla bir fikir alışverişinde bulunalım istedik. Seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir Cumhur İttifakı söz konusu. Sayın Devlet Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ortaya koyduğu bu irade sonucunda bu ittifakın Gölbaşı'nda bir aday tespit süreci oldu. Bu tespit sürecinde de Gölbaşı'nda her türlü faaliyetti yürütmek ve bu konuda başarılı bir netice elde etme konusunda gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



Yaklaşan seçim sürecinde daha fazla yoğunlaşmış bir çalışma içine girileceğini dile getiren Bakan Selçuk, "Başkan adayımıza büyük muvaffakiyetler diliyorum. Teşkilatımızın değerli yönetim ekibine gösterdikleri çaba için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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