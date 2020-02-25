Bakan Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Diyarbakır'da, beraberindeki Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, merkez ilçe kaymakamları, Bakan Selçuk'u Büyükşehir Belediyesi protokol kapısında karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk'u makamında ağırlayan Vali Güzeloğlu, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve eğitime verdiği desteklerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

FOTOĞRFALI


Basri Güzeloğlu, Ziya Selçuk, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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