Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır - Son Dakika Dünya

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin satış veya devriyle ilgili sürece ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır" dedi.

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin satış veya devriyle ilgili sürece ilişkin, "Gözlemlerimiz, dikkat ettiğimiz hususlar, olumlu birtakım sonuçların söz konusu olabileceğini hissettiriyor. Bunun takibindeyiz ama olmaması halinde de ilgili tüm bireyler, öğretmenler, velilerimiz şundan emin olsunlar; bununla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır" açıklaması yaptı.


Doğa Koleji velilerini temsilen gelen grubu bakanlıkta kabul eden Selçuk, görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu.

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Ziya Selçuk, Doğa Koleji, Selçuk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:42 
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