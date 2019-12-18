Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin satış veya devriyle ilgili sürece ilişkin, "Gözlemlerimiz, dikkat ettiğimiz hususlar, olumlu birtakım sonuçların söz konusu olabileceğini hissettiriyor. Bunun takibindeyiz ama olmaması halinde de ilgili tüm bireyler, öğretmenler, velilerimiz şundan emin olsunlar; bununla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır" açıklaması yaptı.



Doğa Koleji velilerini temsilen gelen grubu bakanlıkta kabul eden Selçuk, görüşmenin ardından basın mensuplarına konuştu.