Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı

2 gün önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.

Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" isimli şiirin seslendirildiği videoyu paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan bir videonun yer aldığı paylaşımda bulundu.

Videoda, şair Derya Dürükoğlu Sucu'ya ait "Çocuğum Ben" şiiri, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin çocuk figürleri eşliğinde Gökben Baş tarafından seslendirildi.

Selçuk, paylaşımında, "Şair haklıymış, 'Gökyüzü gibi bir şeymiş bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyormuş'. Bugün gökyüzüne bakıp çocukluğumuzu bulma günü." ifadesini kullandı.

Öte yandan, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün stüdyolarında hazırlanan video için kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin gönüllü destek verdiği öğrenildi.

Ramazan Yumrutepe, Dünya Çocuk Günü, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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