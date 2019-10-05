Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:
"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."
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