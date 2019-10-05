Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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