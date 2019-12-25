Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da okul ziyaretinde sınıfta konuşurken ' "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafı, Twitter'da, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter.

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da okul ziyaretinde sınıfta konuşurken ' "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafı, Twitter'da, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi hissediyorum" mesajı ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, doğup büyüdüğü Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" dedi.

DUYGULANDI, SARILDI

Bakan Selçuk, konuşması sırasında el kaldırarak, öğretmeninin koluna girip, yanına doğru yönelen 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e söz verdi. Hüseyin Gazi, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi. Bu söz üzerine duygulanan Bakan Selçuk, Hüseyin Gazi'ye sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah'ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakan Selçuk, Hoşer'e sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

"Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum."


Ziya Selçuk, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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