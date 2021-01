Bakan Selçuk'tan EBA Mobil Destek Araçları paylaşımı - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan EBA Mobil Destek Araçları paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk: "EBA Mobil Destek Araçları ile 'yanındayız' dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından EBA Mobil Destek Araçları ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Selçuk, "EBA Mobil Destek Araçları ile 'yanındayız' dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktalarının ülkenin tamamında öğrencilere hizmet verdiğine dikkat çekerek bunun yanı sıra, EBA Mobil Destek Araçları'nın da Mart 2020'den bu yana kat ettiği kilometre ve ulaştığı öğrenci sayısını bir video animasyon ile paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "EBA Mobil Destek Araçları ile 'yanındayız' dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız. Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan söz konusu videoda ise, "Eylül 2020'den bu yana EBA Mobil Destek Aracı filomuz genişliyor. 167 EBA Mobil Destek Aracı ile 142 bin kilometre yol kat ettik. Sadece EBA Mobil Destek Araçlarımız ile 2 bin 432 yerleşim yerinde 38 bin 39 çocuğumuza ulaştık. Eğitim için yollardayız" ifadelerine yer verildi.