Bakan Selçuk'tan EBA TV sınav duyurusu - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan EBA TV sınav duyurusu

29.11.2020 13:07
Bakan Selçuk'tan EBA TV sınav duyurusu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk, paylaşımına TRT EBA'dan derslerini takip eden bir öğrencinin fotoğrafını da ekledi.

-İHA-

Bakan Selçuk'tan EBA TV sınav duyurusu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan EBA TV sınav duyurusu - Son Dakika


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