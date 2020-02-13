Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.

Bakan Selçuk'tan Elanur Akıncı paylaşımı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Elanur Akıncı'yı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız yurt dışındaki akranları ile yarışıyor. 10 yaşındaki BİLSEM öğrencimiz Elanur Akıncı, Kanada'da düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci oldu. Elanur'u, ailesini ve onu fark edip destekleyen meslektaşlarımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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