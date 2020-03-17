Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ile birlikte çocukların evde olmalarının havasızlık ve hareketsizlik gibi sorunlar yaratabildiğini, evin temiz havayla buluşup, çocukların fiziksel aktivite yapmasını istedi.

Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ile birlikte çocukların evde olmalarının havasızlık ve hareketsizlik gibi sorunlar yaratabildiğini, evin temiz havayla buluşup, çocukların fiziksel aktivite yapmasını istedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın evde olmaları havasızlık ve hareketsizlik gibi sorunlar yaratabilir. Çocuklarımızın; mümkünse evin bahçesinde, değilse evinizin balkonunda, bu da mümkün değilse camlarınızı sıkça açarak temiz havayla buluşmasına ve her gün fiziksel aktivite yapmasına özen gösterin" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, ihtiyaçlar doğrultusunda adım atmaya devam ettiklerini belirterek, "Artan talebi karşılamak için 14 pilot ilde meslek liselerimiz maske üretimine başlıyor. Süreci daha kolay atlatmak için gerekenleri yapıyoruz" dedi.


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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