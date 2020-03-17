Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı (2) - Son Dakika

ÖĞRENCİLERE '40 DAKİKA' SÖZÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından öğrencilere yönelik açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.