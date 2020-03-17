Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı (2) - Son Dakika

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Bakan Selçuk'tan 'fiziksel aktivite' çağrısı (2)
26 dakika önce
ÖĞRENCİLERE '40 DAKİKA' SÖZÜMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından öğrencilere yönelik açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:46 Kaynak: DHA
ÖĞRENCİLERE '40 DAKİKA' SÖZÜ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından öğrencilere yönelik açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.
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