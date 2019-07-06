Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan gençlere "isminizi sıraya değil akıllara yazın" çağrısı
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Bakan Selçuk'tan gençlere "isminizi sıraya değil akıllara yazın" çağrısı

50 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üzeri yazılmış ve kazınmış bir okul sırasının fotoğrafını paylaşarak, "Gençler; geride kendinizden bir iz bırakmak istiyorsanız, bunu isminizi akıllara, kalplere yazarak yapın.

Bakan Selçuk'tan gençlere
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üzeri yazılmış ve kazınmış bir okul sırasının fotoğrafını paylaşarak, "Gençler; geride kendinizden bir iz bırakmak istiyorsanız, bunu isminizi akıllara, kalplere yazarak yapın. Çünkü bu pek kalıcı olmuyor. Yaz tatillerinde bunları zımparalayıp temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı bundan sonra atölyelere alıp çizimlerini sanata ve ürüne dönüştürmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabından üzeri yazılarla dolu bir okul sırasının fotoğrafını paylaştı.
Bakan Selçuk, fotoğrafın altına düştüğü notta şunları kaydetti:
"Gençler; geride kendinizden bir iz bırakmak istiyorsanız, bunu isminizi akıllara, kalplere yazarak yapın. Çünkü bu pek kalıcı olmuyor. Yaz tatillerinde bunları zımparalayıp temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı bundan sonra atölyelere alıp çizimlerini sanata ve ürüne dönüştürmelerini sağlayacağız. Atölyede görüşürüz."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel
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