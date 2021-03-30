Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası - Son Dakika

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası

30.03.2021 09:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesinin, beşizleri 1 yaşına girdi Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri...

Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesinin, beşizleri 1 yaşına girdi

HATAY - Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle beşiz bebekleri ve kızlarıyla zor günler geçirirken Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesinin, beşizleri 1 yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gönderdiği pasta kesilerek kutlandı.

17 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan'a giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2013 yılında Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Trabzonlu Merve Özer ile evlendi. 2016 yılında ilk kızlarını kucaklarına alan Huyluoğlu çiftinin geçen yılın mart ayında da Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma isimlerinde 3'ü erkek, 2'si kız beşiz çocukları dünyaya geldi. Huyluoğlu ailesi, Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle çocuklarına kimlik çıkaramayıp mahsur kalınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye girmesiyle geçen yılın temmuz ayı başında Türkiye'ye getirildi. İlk olarak Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Arpahan Mahallesinde ikamet eden annesinin yanına yerleşen Hüseyin Huyluoğlu, daha sonra bir vakfın yardımı ile başka bir eve taşındı.

Huyluoğlu çiftinin beşizleri Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selma 1 yaşına girdi. Beşizlerin doğum günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gönderdiği pasta kesilerek kutlandı.

Baba Hüseyin Huyluoğlu, beşizlerinin 1 yaşına girdiğini belirterek, "Bugüne kadar maddi ve manevi bize destekte bulunan ailemize, sevdiklerimize, milletimize, özellikle bakan hanımımıza teşekkür ederim. Bizim buraya gelmemize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bugün çocuklarımız 1 yaşına girdi, bunda herkesin emeği var, Allah razı olsun. Bugün de eksik kalmayıp pastamızı yolladılar" dedi.

Beşizlerin gelecekleri için reklam tekliflerini değerlendirebileceklerini belirten Baba Huyluoğlu, "Reklam teklifleri gelirse ne dersiniz demişlerdi. Bizde bu konuda çocukların geleceği için yok demedik. Şu an gelen bir teklif yok, olursa da değerlendiririz. Çünkü bu 5 çocuğun bir geleceği var, geleceklerine yatırım yapmak lazım" dedi.

Anne Merve Huyluoğlu ise beşiz annesi olmanın güzel bir duygu ancak çok zor olduğunu belirterek, "30 Mart'ta beşizleri dünyaya getirdim. Bu süreçte çok zor günler geçirdik ama sağ olsun ailemiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsun bakan hanımın aracılığıyla bizi buraya getirdiler, Allah ondan razı olsun. Şu an çocuklar 1 yaşında çok mutluyum. Dün doğmuşlar gibi hemen büyüdüler, hiç fark etmedim. Doğduklarından bu yana kadar çok zor günler geçirdim. Hala da geçiriyorum, büyüdükçe sorumlulukları artıyor" diye konuştu.

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası
Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası

Zehra Zümrüt Selçuk, Suudi Arabistan, Türkiye, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Bakan Selçuk'tan Hataylı beşizlere doğum günü pastası - Son Dakika


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