Bakan Selçuk'tan 'ilave tediye' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan 'ilave tediye' açıklaması

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine bugün, yeraltında çalışan maden işçilerine ise 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk'tan 'ilave tediye' açıklaması, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine bugün, yeraltında çalışan maden işçilerine ise 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere, ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamını 23 Aralık 2020 tarihinde ödeyeceğiz. Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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