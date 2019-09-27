Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki öğretmenlere teşekkür
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Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki öğretmenlere teşekkür

25 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki afet tatbikatı ve eğitimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük.

Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki öğretmenlere teşekkür, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki afet tatbikatı ve eğitimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkaran, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkaran, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim."

Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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