Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
1 saat önce
Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosuANKARA - 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sona ererken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden "iyi tatiller' videosu paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk
'tan 'İyi tatiller' videosu
ANKARA - 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sona ererken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
sosyal medya üzerinden "iyi tatiller' videosu paylaştı.
Bakan Selçuk'un paylaştığı videoda öğrenciler tatil ile duygularını dile getirdi.
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