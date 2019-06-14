Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
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Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu

1 saat önce

Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosuANKARA - 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sona ererken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden "iyi tatiller' videosu paylaştı.

Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
ANKARA - 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sona ererken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden "iyi tatiller' videosu paylaştı.
Bakan Selçuk'un paylaştığı videoda öğrenciler tatil ile duygularını dile getirdi.
Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
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