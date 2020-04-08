Bakan Selçuk'tan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs salgını ile mücadele edildiğini belirterek, "Sokağa çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin, Sosyal Hizmet Merkezlerinin ve kadın konukevlerinin ülke genelinde hizmetlerde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiğini kaydeden Selçuk, "81 ilimizde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, 3 bin 482 kapasite ile 145 kadın konukevi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar için rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamalarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Alo 183 Sosyal Destek hattı 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Selçuk, Alo 183 Sosyal Destek hattının da şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.

"Kadın cinayetleri 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 22 oranında azalmıştır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan ve yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın da yürürlükte olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, "Korona virus ile mücadelenin yoğunlaştığı bu dönemde Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatımız ve diğer ilgili kamu kurumları arasında kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler 7/24 takip edilmekte, sorun alanlarına hızla ve yerinde müdahale edilmektedir. Dolayısıyla korona virüs salgını öncesi kadına yönelik şiddetle mücadelede rol alan tüm birimlerimiz ve hizmetlerimiz bu zorlu süreçte de vatandaşlarımızın hizmetinde ve teyakkuz halindedir. Kadın cinayetleri 1 Ocak-31 Mart 2019 tarihine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 22 oranında azalmıştır" dedi. - ANKARA