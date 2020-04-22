Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan Kayserili Asya'nın 23 Nisan çağrısına destek

KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaparak, 23 Nisan'ı balkonlardan kutlama çağrısında bulunan Kayserili 5 yaşındaki Asya Karagöz'e Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videosunu paylaşarak sosyal medya hesabından destek verdi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin çocukları adına Asya'nın çağrısına kulak vermeye var mısınız? Ulusal egemenliğimizin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Perşembe akşamı, saat 21.00'de bayraklarımızla pencerelerde, balkonlardayız."