Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Kdv İndirimi Açıklaması

Bakan Selçuk'tan Kdv İndirimi Açıklaması

51 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap, dergi ve gazetedeki yüzde 8 KDV oranının, sıfırlanacağını yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza.

Bakan Selçuk'tan Kdv İndirimi Açıklaması, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap, dergi ve gazetedeki yüzde 8 KDV oranının, sıfırlanacağını yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz"" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Ordu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Ordu Başkanlığını da ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitapta, dergide, gazetede yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını söylemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bu uygulamanın, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjde olduğuna değinen Bakan Selçuk, "Aslında kitapla ilgili görünüyor ama bütün öğrencilerimizi, anne babaları, yayıncıları, eğitim sistemini okullardaki kütüphaneleri ve bütün çevre değişkenleri ilgilendiren bir husus. Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Okul müdürleri ve yöneticilerle bazı toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, bu toplantılar çerçevesinde de eğitim sistemindeki kaliteyi daha da yükseltmek için alınabilecek tedbirler kapsamında görüş alışverişinde bulunduklarını da kaydetti. Bakan Selçuk, açıklamasının ardından partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

(Selim Kuşcu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ziya Selçuk, Güncel
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