Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan, 'kirli sıra' paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan, 'kirli sıra' paylaşımı

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli çizim ve yazılarla kirletilen iki sıranın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın" dedi.

Bakan Selçuk'tan, 'kirli sıra' paylaşımı, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli çizim ve yazılarla kirletilen iki sıranın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın" dedi.
Bakan Selçuk, sınıfta öğrenciler tarafından çeşitli yazı ve çizimlerle kirletilen iki sıranın yan yana çekilen fotoğrafını, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Bakan Selçuk, fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz."

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Ziya Selçuk, Twitter, Güncel
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