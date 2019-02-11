Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Kocaeli Valiliği'ne Ziyaret

Bakan Selçuk'tan Kocaeli Valiliği'ne Ziyaret

1 gün önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Bakan Selçuk'tan Kocaeli Valiliği'ne Ziyaret, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Selçuk, "Bugün '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kız Çocukları ve Kadınlar Günü'. Biz de bugünü bilimde, sanayide ve teknolojide önde gelen şehirlerimizden biri olan Kocaeli'de kutlamak istedik. Hem de ilimizdeki bakanlığımızın çalışmalarını değerlendirmek istedik. Vali beyle beraber bu çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı yapacağız" dedi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Ziya Selçuk, Kocaeli, Güncel
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