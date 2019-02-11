Bakan Selçuk'tan Kocaeli Valiliği'ne Ziyaret

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Yeni Askerlik Sistemi ile İlgili Çalışmanın Taslağı Cumhurbaşkanı'nın Onayına Sunuldu

Binali Yıldırım: Trafik sorununu Yüzde Yüz Çözerim Dersem Kimse Bana İnanmasın