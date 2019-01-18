Bakan Selçuk'tan "Lgs" Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde geçen yıl yaşanan sorunların bu yıl büyük ölçüde azalacağını vurgulayarak, "Okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak ve bu arada çocukların daha ilk tercihinde çok büyük...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde geçen yıl yaşanan sorunların bu yıl büyük ölçüde azalacağını vurgulayarak, "Okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak ve bu arada çocukların daha ilk tercihinde çok büyük bir ölçüde yerleşmeleri için yerleşmeye esas kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler var." dedi.



Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Karnenin anlamının ne olduğuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Karne vermek aslında bir cep aynası vermek gibi arada bakmak ve kendi durumumuzu izleyip, gözlemek için. Fakat her şeyin bir kağıt parçasına indirgendiği bir durum da elbette iç açıcı değil. Çünkü çocuk bir kağıt, oradaki notlar değildir. Çocuk çok daha fazlasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Selçuk, "Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması var. Ek atama talebi var, 40 bin olsun isteniyor. Bu konuya ilişkin bir adım atılacak mı?" sorusuna karşılık, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmalar neticesinde kısa bir sürede bununla ilgili sonuçları paylaşacaklarını aktardı.



Liselere Geçiş Sistemi



Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde "kontenjan darlığı" gibi geçen yıl bazı sıkıntıların yaşandığı anımsatılarak, "Bu yıl tüm bu sorunların yaşanmaması için alınan önlemler var mı?" sorusuna, "Yerleştirmede karşılaşılan sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var. Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim. Çünkü simülasyonlar yapıyoruz." yanıtını verdi.



Selçuk, yeni kılavuz yayınlandığında geçen yıl yerleştirmede karşılaşılan sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacağının görüleceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Öğrenci tercihlerinin her bir tercih dönemindeki dağılım analizlerini yaptık. Velilerin beklentilerine baktık. Şimdilerde bu hafta bölgelerdeki il milli eğitim müdürlerimizi gruplar halinde davet edip her biriyle her şehrin şehre özel analizini yapıyoruz. Hangi okulumuzda ne tür ihtiyaçlarımı var, kapasite artırımı ne kadar... Yeni binalar yapılıyor çok sayıda, onlar rahatlatacak ve dağılıma esas olan koşullar değişecek. Çocukların evlerine yakın olan okullara gidebilmesi ile ilgili birtakım kolaylıklar getiriliyor. Çocukların daha az servis kullanması, daha yakın bir okulu tercih edebilmesi ve okullar arasındaki geçişlerle ilgili kolaylıklar sağlanıyor."



Her mahallede her okul türünün olmadığı, çocuğun tercihinin bu nedenle daraldığına ilişkin soru üzerine de Selçuk, "Mecburi olan durumlar var, mesela o bölgede eğer okulumuz yoksa biz mecburen o çocuğa yine en yakın okulu saptamaya çalışıyoruz. Ama bir de uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. Uygulamadan kaynaklanan sorunları bertaraf edip, okullara yerleştirmede belli okulların ismini ya da içeriğini değiştirerek bu okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak ve bu arada çocukların daha ilk tercihinde çok büyük bir ölçüde yerleşmeleri için yerleşmeye esas kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler var.



Bunun ailelere, öğrencilere sürpriz olacak, sıkıntı yaratacak bir yönünün bulunmadığını aksine kolaylaştırıcı olacağını belirten Selçuk, "Bu bir sistem değişikliği değil. Sadece uygulamada rahatlatıcı ve rasyonel bir dağılım sağlamak." açıklamasında bulundu.



"Okul Profili" mart ayında kamuoyuna duyurulacak



Bakan Selçuk, okulları 25 parametrede belirleyen "okul profili" çalışmasını büyük ihtimalle mart ayında kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi. Bu modelle okullar arasındaki farkın azalmasını beklediklerini ifade eden Selçuk, bu şekilde velilerin okullar için "Aslında birbirine yakın imkanları var." demelerini istediklerini söyledi.



Okul yöneticilerine yönelik sınavda başarılı olamayanlara ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevcut müdürlerimizin bir müktesep hakkı var. Çünkü onlar sınavla gelmişler. Dolayısıyla bizim açımızdan herkesin bu sınava girmesinden ziyade aşamalı olarak bu sisteme geçiş söz konusu olacak." dedi.



Bakan Selçuk, eğitim kurumu yöneticilerine yönelik sınava yönelik çalışmaların sürdüğünü ancak sınavı büyük ihtimalle ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti.



Sadece sınav değil ama sınavın sonucunda ortaya çıkan duruma göre okullara eğitim, bütçe, operasyon desteği sağlayacaklarını belirten Selçuk, "Bu sınavları kazanan müdürler kimse bundan sonra yöneticiler o havuzdan olacak." şeklinde konuştu.



Temel liselerden fiziki altyapısını tamamlayanların bu yılın haziran ayı itibarıyla özel okula dönüşmek zorunda olduğunun hatırlatılması ve bu okullara ek süre verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Selçuk, "Kanun çok açık. Çok net bir durum var ortada." diye konuştu.



Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin genel bir taslak hazırladıklarını bildiren Selçuk, "Bu taslağın içinde mali hususlar var. Bu mali hususların ne şekilde olacağı konusunda Maliye Bakanlığımıza gereken girişimde bulunuyoruz. Oradaki fotoğrafa bakarak taslağın son haline doğru gidiş olacak ama bu birkaç aylık bir mesele." değerlendirmesini yaptı.

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