Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması
19 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'de adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin, "Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
, LGS
'de adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin, "Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50
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