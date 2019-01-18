Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

19 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'de adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin, "Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.

Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'de adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin, "Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için bu sorunların çok büyük ölçüde azalacağına eminim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Ziya Selçuk, LGS, Ekonomi
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