Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) yönelik her detayı düşünüp, tedbir aldıklarını belirterek, sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) yönelik her detayı düşünüp, tedbir aldıklarını belirterek, sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" dedi.

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Bakan Selçuk'un paylaştığı görsellerde ise LGS'ye ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, LGS'nin birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da olacak. Öğrenciler, en geç saat 09.00'da okulda hazır bulunacak. Veliler, Covid-19 tedbirler kapsamında okul bahçesine alınmayacak.

SINAVDA MASKE KULLANIMI

Sınavdan 1 gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek. Ayrıca okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak ancak salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından öğrenciler, isterse sınav sırasında maskesini çıkarabilecek. Sınav binalarında yine yedek maske bulunacak. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak. Merkezi sınav sonuçları, 30 Haziran'da açıklanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması - Son Dakika
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