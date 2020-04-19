Bakan Selçuk'tan 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'tan 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, 'LGS ertelenir mi?' sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, bu yıl LGS merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının arttığını, bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarının da yükseltildiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girecek öğrencilerin başvurularının Bakanlık tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "1 milyon 670 bin civarında öğrenci, 2020 yılı LGS için otomatik olarak kaydedilmiş oldu" dedi.

'SINAV ONLINE DEĞİL, YÜZ YÜZE OLACAK'

Bakan Selçuk, "LGS'de konular azaldı' diye soruların zor olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmayacağını vurguladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini istatistiksel hesaplarla hayata geçiriyoruz. Birinci dönemin konularından olacak, konular belli, kazanımlar, ders kitapları belli. Bu kazanımların, konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da belli. 'Bu sene sorular daha zor olacak.' Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun." Bakan Selçuk, LGS için örnek çalışma soruları yayınlamaya devam edeceklerini kaydederken, sınavın online değil yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.

LGS ERTELENİR Mİ?

"LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

'YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?'

"Yaz tatilinde okul olacak mı?" sorusu üzerine de, telafi veya hızlandırılmış eğitimlerle öğrencilere kazanımların yeterli şekilde verilemeyeceğine işaret eden Bakan Selçuk, bu nedenle uzaktan eğitim yaparak öğrencilere destek verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" diye konuştu.

'VİRÜS SEYRİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞECEK'

Bakan Selçuk, "Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?" sorusuna ise, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek. Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir" diye cevap verdi.

Bakan Selçuk, "Yazılılar ne olacak?" sorusu üzerine de, "Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız" bilgisini paylaştı.


Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:20 Kaynak: DHA

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