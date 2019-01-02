Bakan Selçuk'tan 'Logo Uygulaması' Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Logo uygulaması Bakanlığımızın resmi ve özel kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo konularak takip edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Logo uygulaması Bakanlığımızın resmi ve özel kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo konularak takip edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini kolaylaştıracaktır" dedi.



"Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla imzalandı. Sağlık Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün çocukların bedensel, ruhsal, sosyal, psikolojik gelişimini bir bütünsel anlayış içerisinde ele almanın ve bu anlayışın gerektirdiği çerçevede de okulu sadece bir öğretim faaliyeti yürütülen bir mekan olarak değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı bir gelişim izlemelerine hizmet etme yeri olduğunun da görebileceğini ifade etti. Selçuk, "Eğer bunu sağlayabilirsek, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsek o zaman daha üretken bir toplum oluşması ve riskleri azalmış bir toplum oluşması da mümkün. Logo uygulaması bakanlığımızın resmi ve özel kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo konularak takip edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini kolaylaştıracaktır. Bakanlığımızın okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden desteklenmesi konulu genelgenin uygulanması da böylece daha etkin hale getirilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.



GIDA OKURYAZARLIĞI



Gıda okuryazarlığını çok önemsediklerini ve bunun hayata geçmesi için gerekenleri yapmayı planladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "Özellikle müfredatın hazırlanması ve bu müfredatın ders paketleri içerisine yerleştirilmesiyle gıda okuryazarlığı, tüm Türkiye'de gerek hayat boyu öğrenme gerekse de diğer öğretim kademeleri açısından kritik bir tedbir olacak diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarda enerji yoğunluğu yüksek besinlerin kontrolünün ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Selçuk, şöyle konuştu:



"Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Gerek hiperaktivite gerekirse dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu besinlerin çocukların öğrenmesinin kalitesini artırmakla ilgisini de anne babalara vurgulamak isterim. Eğer biz çocuklarımızın öğrenmesi ile beslenmesi arasındaki ilişkinin ne kadar kritik olduğu konusunda farkındalık düzeyimizi artırabilirsek o zaman çocuklarımızın çok daha başarılı olabileceği konusunda net bir görüş ifade edebiliriz." Okul gıda işletmeleri konusundaki hazırlıkların bu yıl içinde tümüyle yerleşeceğini ve bir sonraki öğretim yılında da bilinçlenme seviyesinin oldukça yüksek bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceklerini ifade eden Bakan Selçuk, gıda farkındalığının toplumca sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı. Selçuk, herkesi bu çalışmaya destek vermeye ve çocukların geleceği için yeni bir atılım yapmaya davet etti.



(Pelin Üzek Kılıç - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

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