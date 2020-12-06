Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama
06.12.2020 23:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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