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Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

19 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından, vefatından kısa bir süre önce ziyaret ettiği Nuri Pakdil'in hasta yatağında yazdığı "Sayın Ziya Selçuk Bey, bizim eve geldi." notunu paylaştı.

Pakdil'in hasta yatağında bile kalem tuttuğuna dikkati çeken Selçuk, "Kısa bir süre önceki en son ziyaretimde bir kağıt isteyip bunu yazmıştı. Hasta yatağında bile titreyen elleriyle kalem tutmak... Bize de nasip olur mu ilmin böylesi? Hakkın rahmetine kavuştu büyük üstat, yazdığı her kelime, söylediği her cümle ilelebet bizimle." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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