Bakan Selçuk'tan öğretmene teşekkür telefonu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da görev yaptığı okulundaki sıraların bakımı için yüksek fiyat istenince tatil yapmak yerine 430 sırayı onarıp zımparalayarak kullanıma hazır hale getiren beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Bakan Selçuk'un fedakar öğretmeni aradığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Bakan Selçuk ile beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz arasındaki samimi diyalog dikkati çekiyor.

Uzun süredir Yılmaz'ı aramayı planladığını aktaran Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle." ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür ediyor.

Yılmaz ise Bakan Selçuk'un kendisini aramasından gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, "Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi'nde yıpranan sıralarının bakımı için birkaç marangozdan alınan fiyat teklifinin yüksek bulunması üzerine 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencili okulun sıralarını beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz onarıp, boyamıştı.

Yaz tatili yapmayan Yılmaz, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için gece gündüz demeden okuldaki teknik personel Birol Tekeli'nin de desteğiyle onarımını yaptığı 430 sırayı kullanılabilir hale getirmesiyle çevresindekilerin takdirini toplamıştı.

Yılmaz, AA muhabirine, "Dün biz okuyorduk bu sıralarda, bugün öğrencilerimiz okuyor. Yarın başka öğrenciler okuyacak. Nihayetinde devletimizin malı, sahip çıkmamız gerekiyor. Yazın emek verdik, yaklaşık bir ay boyunca her gün okula gelip, sıraları zımparaladık. Çok da güzel oldu. Şimdi başka okullardan da talepler geliyor." diye konuşmuştu.