Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan 'öğretmene yönelik asılsız medya' paylaşımı
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan 'öğretmene yönelik asılsız medya' paylaşımı

Bakan Selçuk'tan 'öğretmene yönelik asılsız medya' paylaşımı

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" dedi.

Bakan Selçuk'tan 'öğretmene yönelik asılsız medya' paylaşımı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müstakilen bir öğretmenin yaptığı hatalı-yanlış ve uygun olmayan bir davranışı referans alarak, bir milyon kişilik bir eğitim camiasının tamamını zan altında bırakmak, öğretmenlerimin çalışma gayretini, ideallerini ve meslek ahlakını yok saymak demektir. Bir kişinin yaptığını düzeltebiliriz; ama binlerce öğretmenin itibarını zedelediğinizde bunun telafisi çok güç oluyor. Öğretmene yönelik tek bir negatif ve asılsız medya paylaşımı, dalga dalga yayılarak sonunda sizin çocuğunuzun öğretmenini de içine alıyor" ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:00 Kaynak: DHA
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