Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda "Bu ülkenin geleceğini kurmak için çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var. Siz bu meseleye böyle sahip çıktıkça başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda "Bu ülkenin geleceğini kurmak için çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var. Siz bu meseleye böyle sahip çıktıkça başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, bu hafta Yalova ve Osmaniye'deki meslektaşları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Haftanın ilk buluşması Yalova'daki öğretmenlerle gerçekleşti. Öğretmenler, salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim ve yaz tatilinde EBA TV ve EBA platformu üzerinden sürdürülen çalışmalara ilişkin saha deneyimlerini Bakan Selçuk ile paylaştı.

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EBA TV ve EBA platformuna içerik hazırlanması, tüm öğrencilere uzaktan eğitim verilmesi için gayret gösteren meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk, "Bu işler ekip işi. Birlikte çaba göstererek yapılacak işler. Tek tek, her bir öğretmenimizin emeğine çok saygı duyuyorum. Bu ülkenin geleceğini kurmak için çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var. Siz bu meseleye böyle sahip çıktıkça başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok" dedi.

Bakan Selçuk, EBA TV'de öğretmenlere yönelik yayınların artırılmasına ilişkin, "Öğretmenlere yönelik çalışmaların artırılması konusunda ciddi çalışmalarımız var" diyerek bundan sonraki süreçte öğretmenlerin EBA TV'yi sürükleyip götürmesini istediklerini anlattı.

'YAZIN DA ÇOCUKLARIMIZLA, VELİLERİMİZLE TEMASI KESMEYELİM'

Bakan Selçuk, haftanın ikinci eğitim buluşmasını da Osmaniye'deki meslektaşlarıyla gerçekleştirdi. Türkçe öğretmeni İzzet Irmak, Bakan Selçuk'un "Okullar açılınca yapılacaklarınızı paylaşın" çağrısından hareketle öğrencileriyle beraber yazdıkları 'Okullar Açılınca' adlı şiiri okudu. Yatılı Bölge Okulu Müdürü Abdullah Erdem, yaylalardaki öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için yaptıkları çalışmaları Bakan Selçuk ile paylaştı. Erdem, çadırlara güneş paneli ve uydu anteni takarak çocukların EBA TV'den derslerini takip etmeleri için seferber oluşlarını anlattı. "Bu, bir başarı hikayesi" diyen Selçuk, en zor şartlarda bile yapılabilecek şeyler olduğunu gösteren meslektaşlarına teşekkür etti.

Selçuk, "Yazın da çocuklarımızla, velilerimizle teması kesmeyelim, bu ülke için gurur duyacağımız işler yapmaya devam edelim" diye konuştu.


Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Çocuklarımızın, sizin omuzlarınıza ihtiyacı var - Son Dakika
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