Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Erzurum
'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.
Bakan Selçuk, gün boyu çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulunduğu Erzurum'da, akşam ise düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye
'nin farklı kentlerinden gelerek Aziziye
ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde "Oryantiring" eğitimi alan öğretmenlerin gösterisini izleyen Selçuk, ardından semaverin başına geçti.
Selçuk, çay ikramında bulunduğu öğretmenlerle fotoğraflar da çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!