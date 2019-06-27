Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı"
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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver çayı"

48 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlik sonrası semaver başına geçerek çay ikramı yaptı.
Bakan Selçuk, gün boyu çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulunduğu Erzurum'da, akşam ise düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bir araya geldi.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde "Oryantiring" eğitimi alan öğretmenlerin gösterisini izleyen Selçuk, ardından semaverin başına geçti.
Selçuk, çay ikramında bulunduğu öğretmenlerle fotoğraflar da çektirdi.
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere semaver çayı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 Kaynak: AA
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