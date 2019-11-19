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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere, 'vücut yakın-gözler uzak' önerisi (2)
6 saat önce
'ÖZLEMİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önlük giyerek sınıfta öğretmenlere verdiği dersle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:52 Kaynak: DHA
'ÖZLEMİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önlük giyerek sınıfta öğretmenlere verdiği dersle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sınıfta çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Bugün mesleki çalışma programlarına katılan öğretmenlerimizin rehberlik eğitimini ben verdim. Özlemişim öğretmenliği. Bir günümü de lisede öğrencilerle geçirmek istiyorum. Bakanlığa yazdım, inşallah olumlu dönerler" ifadelerini kullandı.
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