Bakan Selçuk'tan okul öncesi öğretmenleriyle 'Türkiye Zümresi Toplantısı' - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 'Türkiye Zümresi Toplantısı'nda, okul öncesi eğitimin önemini, çocukların hayatındaki belirleyici rolünü ve zenginleştirilmesi için ne tür uygulamalar yapılması gerektiğini meslektaşları ile tartışacaklarını belirtti.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 'Türkiye Zümresi'ni okul öncesi öğretmenlerimizle yapıyoruz. Okul öncesi eğitimin önemini, çocukların hayatındaki belirleyici rolünü ve zenginleştirilmesi için ne tür uygulamalar yapılması gerektiğini meslektaşlarımla tartışacağız. İlgilileri bekliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:22 - Kaynak: DHA
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