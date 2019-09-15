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Bakan selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

42 dakika önce

Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesiANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk'un okul ziliyle çalan telefonuna bakması yer alıyor. Bakan Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.

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Bakan selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

Ziya Selçuk, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:36 Kaynak: DHA
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