Bakan Selçuk'tan okullara "çelme takma" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan okullara "çelme takma" uyarısı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk'tan okullara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

Ziya Selçuk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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