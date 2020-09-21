Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyarette bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, temassız oyun oynayan öğrencilere de eşlik etti.

Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin okula başlama sevincini paylaştı. Bakan Selçuk, ardından Ankara'daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.