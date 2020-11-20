Bakan Selçuk'tan okullardaki yeni döneme ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan okullardaki yeni döneme ilişkin açıklama

20.11.2020 12:52
Bakan Selçuk'tan okullardaki yeni döneme ilişkin açıklama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında okullardaki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürecin dinamik bir süreç olduğunu anlatan Bakan Selçuk, "Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti" dedi.

Veriler hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeceklerini bildiren Bakan Selçuk, "Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız" değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yılsonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı" diye konuştu.

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine ve okullara bilgiyi geçmiş oluruz" dedi.

Erişim sorununun sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"California'da bile erişim sorunu var. Bütün dünya düşünüyor. Altyapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreç için biz de bir deneyim kazandık, alt yapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu."

Akademik destek yazılımları olduğunu ve bunun dünyada 3-4 ülkede olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Video kütüphaneleri kurduk. Her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT EBA'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada 3-4 ülkede var. Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak. Bu sene öğrencilerimize ilk kez ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa oradan alabilirler" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin bu süreçte çok zorlandığını bildiklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenimizin de bu süreçte çok zorlandığını biliyoruz. Tüm halkımızın da şunu bilmesi lazım; uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha yorucudur ve daha zordur. Öğretmenlerimiz bu süreçte çok çok daha fazla yoruluyorlar ve bu emeklerinin karşılığı olarak tabii ki hepsinin ders ücreti verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bakan Selçuk'tan okullardaki yeni döneme ilişkin açıklama

Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan okullardaki yeni döneme ilişkin açıklama - Son Dakika


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