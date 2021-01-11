RİZE/GÜMÜŞHANE - Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
11.01.2021 10:30
RİZE: İstiklal Marşının okunması Bayrağın göndere çekilmesi GÜMÜŞHANE: İstiklal Marşı'nın okunarak bayrağın göndere çekilmesi İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın konuşması RİZE/GÜMÜŞHANE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Rize'deTevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu...
RİZE:
İstiklal Marşının okunması
Bayrağın göndere çekilmesi
GÜMÜŞHANE:
İstiklal Marşı'nın okunarak bayrağın göndere çekilmesi
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın konuşması
RİZE/GÜMÜŞHANE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Rize'deTevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Gümüşhane'de Atatürk İlkokulu'nda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
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