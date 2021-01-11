İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullar da katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ömer Seyfettin İlkokulunda saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul öğretmenleri ve bazı öğrencilerin katılımı ile bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Okulun 2. sınıf öğrencisi Aras Gümüş de kardeşi Arda ile ellerindeki Türk bayrağıyla etkinlikte yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin sohbet ettiği Gümüş, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını beklediğini söyledi.

Gümüş, kardeşi Arda'nın boyu kısa olduğu için bayrağı tutabilmek amacıyla evden tabure getirdiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi kentteki tüm okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nı yürekten okuyan herkese teşekkür eden Yahşi, şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde okullarımıza geldik. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuduk. Öğrencilerimiz gerçekten artık okullara gelmek istiyorlar. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de bu konuda istekli olduklarını görüyoruz. Biz bu noktada tüm tedbirlerimizi alıyoruz, 15 Şubat'ta inşallah Bilim Kurulunun kararı, Bakanlığımızın talimatıyla sınıflara dönmek için hem duamız hem ümidimiz hem gayretimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Denizli

Denizli'deki 808 okulda İstiklal Marşı okundu.

Evlerindeki 187 bin 682 öğrenci ile öğretmenler de EBA üzerinden törene katıldı.

Merkezefendi ilçesi Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve ilgililer katıldı.

Oğuz, yaptığı konuşmada, kentteki tüm okullarda İstiklal Marşı'nı okumanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Manisa

Manisa'da 1047 okulda tören düzenlendi.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehitler Ortaokulu ve Ali Rıza Çevik Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve okul personeli katıldı.

Bazı öğrenciler, balkonlara çıkarken bazıları da canlı yayımlanan derste İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın

Aydın'da 846 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Efeler ilçesinde bulunan Aydın Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri diğer okullardaki törenlerde yer aldı.

Uşak

Uşak'ta 320 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Kent merkezindeki Orhan Dengiz Anadolu Lisesinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri diğer okullardaki törenlerde yer aldı.