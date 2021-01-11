İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullar da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullar da katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ömer Seyfettin İlkokulunda saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul öğretmenleri ve bazı öğrencilerin katılımı ile bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Okulun 2. sınıf öğrencisi Aras Gümüş de kardeşi Arda ile ellerindeki Türk bayrağıyla etkinlikte yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin sohbet ettiği Gümüş, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını beklediğini söyledi.

Gümüş, kardeşi Arda'nın boyu kısa olduğu için bayrağı tutabilmek amacıyla evden tabure getirdiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi kentteki tüm okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nı yürekten okuyan herkese teşekkür eden Yahşi, şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde okullarımıza geldik. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuduk. Öğrencilerimiz gerçekten artık okullara gelmek istiyorlar. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de bu konuda istekli olduklarını görüyoruz. Biz bu noktada tüm tedbirlerimizi alıyoruz, 15 Şubat'ta inşallah Bilim Kurulunun kararı, Bakanlığımızın talimatıyla sınıflara dönmek için hem duamız hem ümidimiz hem gayretimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Denizli

Denizli'deki 808 okulda İstiklal Marşı okundu.

Evlerindeki 187 bin 682 öğrenci ile öğretmenler de EBA üzerinden törene katıldı.

Merkezefendi ilçesi Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve ilgililer katıldı.

Oğuz, yaptığı konuşmada, kentteki tüm okullarda İstiklal Marşı'nı okumanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Manisa

Manisa'da 1047 okulda tören düzenlendi.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehitler Ortaokulu ve Ali Rıza Çevik Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve okul personeli katıldı.

Bazı öğrenciler, balkonlara çıkarken bazıları da canlı yayımlanan derste İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın

Aydın'da 846 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Efeler ilçesinde bulunan Aydın Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri diğer okullardaki törenlerde yer aldı.

Uşak

Uşak'ta 320 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Kent merkezindeki Orhan Dengiz Anadolu Lisesinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı.

İl milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri diğer okullardaki törenlerde yer aldı.

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu
İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu
İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu
İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu

İstiklal Marşı, Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi "Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti         
12:19
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil         
11:27
Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek         
11:22
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak         
11:03
Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı Film gibi operasyon! Kumar baskınından kaçanlar çatıda kıskıvrak yakalandı         
10:35
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei